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Haas не получит болиды и оборудование до выплаты задолженности «Уралкалию»

Haas не получит назад болиды и оборудование до выплаты задолженности «Уралкалию»

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Twitter команды Uralkali Haas F1 Team

Команда «Формулы-1» Haas не сможет вывезти из Нидерландов свою технику и болиды, пока не погасит задолженность перед «Уралкалием» по решению арбитражного суда Швейцарии, который присудил российской компании компенсацию из-за разрыва контрактного соглашения в одностороннем порядке в марте 2022 года. Об этом сообщает портал RacingNews365.

По словам юриста компании OSK Advocaten, представляющей интересы «Уралкалия», американская команда не сможет перевести оборудование после завершения Гран-при Нидерландов, запланированного на 25 августа, до тех пор, пока не выплатит денежные средства.

«В дополнение к выплате команда должна проинформировать нас, где находится вся техника. Если команда не подчинится, это будет уголовным преступлением», — заявил юрист.

О решении арбитражного суда Швейцарии в пользу «Уралкалия» стало известно 23 августа. По словам главы Haas, полный расчет с российской компанией должен состояться до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что Haas намерен погасить задолженность перед «Уралкалием» по решению суда Швейцарии.

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