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Российская гимнастка показала фигуру в белом купальнике

Гимнастка Победушкина показала фигуру в белом купальнике

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pobeda_2209/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Мария Победушкина в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новым фото.

Спортсменка показала подписчикам фрагмент отдыха на берегу моря. Девушка предстала перед ними в белом раздельном купальнике, стоя на яхте, спустив на руки рубашку с длинным рукавом.

21-летняя Победушкина в 2017-м году получила звание мастера спорта международного класса по художественной гимнастике. В 2018 и 2019 году спортсменка выигрывала медали чемпионата России. В 2020-м году Победушкина стала призеркой Кубка России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. От России на ОИ-2024 выступило всего 15 человек.

Ранее российская гимнастка забралась в автомобиль через переворот.

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