Чемпион «Большого шлема» оценил сетку Даниила Медведева на US Open

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о жеребьевке US Open для лучшего теннисиста России последних лет Даниила Медведева.

«Как раз по сетке у Даниила неплохо все складывается. Да, не прямо легкие соперники, но и не самые сложные. На мой взгляд, первые круги можно втянуться и почувствовать ту уверенность, которой не хватает Даниилу», — считает Ольховский.

В первом круге Открытого чемпионата США посеянный под пятым номером Даниил Медведев сыграет с 66-й ракеткой мира сербом Душаном Лайовичем. В случае победы россиянин сыграет с 49-м номером рейтинга венгром Фабианом Марожаном или еще одним сербом Хамадом Медьедовичем, 137-й ракеткой планеты. Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге и уже побеждал на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке, а также еще дважды выходил в финал турнира, уступая испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу, которому Даниил проиграл год назад.

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