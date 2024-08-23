«Динамо» объявило о подписании бронзового призера Олимпиады

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о подписании нападающего сборной Марокко до 23 лет Эль-Мехди Маухуба.

За столичный клуб африканец будет играть под 14-м номером. 21-летний Маухуб выступал за клуб из Марокко «Раджа Касабланка». В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча за команду, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €600 тысяч.

В составе олимпийской сборной своей страны Маухуб выиграл бронзовые медали Парижа-2024, принял участие в пяти матчах, сумев отличиться в них однажды.

В 5-м туре чемпионата России «Динамо» оказалось сильнее «Крыльев Советов» — единственный мяч в этой встрече на 75-й минуте забил бразильский полузащитник «Динамо» Бителло с передачи россиянина Константина Тюкавина.

В шестом туре РПЛ «Динамо» сыграет в дома с «Краснодаром». Игра состоится 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее российский вратарь отказался повторять путь Сафонова, уехавшего за границу.