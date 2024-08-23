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Бывший президент «Локомотива» оценила аренду Изидора в «Сандерленд»

Смородская: хорошо, что нашли клуб для Изидора, в «Зените» у него не получилось

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что петербургский «Зенит» поступил правильно, отдав француза Вильсона Изидора в аренду в «Сандерленд». Слова экс-руководителя приводит «Спорт-Экспресс».

«Хорошо, что они нашли ему какой-то клуб. В «Зените» у него ничего не получилось, тренер больше в него не верит. Хорошо, Зря уходил из «Локомотива»? Думаю, у него и там ничего не получилось бы», — заявила Смородская.

23 августа «Зенит» объявил о переходе Изидора в клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд».

Изидор выступает за петербургский клуб с 2023 года. Вместе с командой он стал чемпионом России.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

«Сандерленд» идет на втором месте в Чемпионшипе, набрав шесть очков за две игры.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо могут наказать за оскорбительное поведение.

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