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С российского футболиста взыскали задолженность

Суд в столице взыскал задолженность с футболиста Георгия Джикии

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

С бывшего футболиста московского «Спартака» Георгия Джикии были взысканы задолженности за коммунальные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Мировой судья судебного участка Nº160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес два судебных приказа о взыскании с Джикии Георгия Тамазовича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», — говорится в сообщении.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что российский защитник Георгий Джикия окажется в команде, если не подпишет контракт с топ-клубом.

«Если Георгий захочет, то окажется у нас. Я сказал, что жду его в клубе, на что он мне ответил: «Если я не пойду в серьезный клуб, то пойду только к вам». Георгий в этом плане глубокий мужик. Он помнит все хорошее, что для него делается, — рассказал Гаджиев.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал причину, почему Джикия до сих пор без команды.

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