Тренер «Манчестер Сити» назвал команду лиги, которую стоит опасаться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команду, которую стоит опасаться в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом он рассказал на подкасте Men In Blazers.

«Стоит опасаться «Ньюкасл». В этом сезоне у них нет еврокубков. Они будут играть один матч в неделю, будет потрясающая энергия. Мы будем опасаться матчей с ними», — заявил Гвардиола.

В прошедшем сезоне АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити». Он добился подобного результата в четвертый раз подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 балл. На втором месте расположился лондонский «Арсенал», набрав 89 очков, замкнул тройку лучших «Ливерпуль», из которого после завершения сезона ушел главный тренер Юрген Клопп — в их активе 82 очка.

Этот сезон может стать последним для Гвардиолы у руля «Сити» — тренер склоняется к тому, чтобы завершить работу в манчестерском клубе и взять паузу в работе. При этом руководство «горожан» готово предложить ему долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что с клуба АПЛ могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения.