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«Зенит» подписал контракт с новым официальным партнером

«Зенит» заключил партнерское соглашение с Legalbet

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Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о начале сотрудничества со СМИ о спорте и ставках Legalbet.

Партнерское соглашение рассчитано до конца лета 2025 года.

«Мы рады объявить о начале нашего сотрудничества с Legalbet, оно станет для «Зенита» первым в этой категории партнеров. Уверены, что совместная работа клуба с медиа о букмекерах подарит болельщикам яркие и незабываемые эмоции!» — заявил коммерческий директор «Зенита» Алексей Пак.

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков, лидер бомбардирской гонки РПЛ, — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в пяти турах 13 очков.

В шестом туре РПЛ «Зенит» на домашнем стадионе сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее было названо единственное преимущество «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

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