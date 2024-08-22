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Еще один медийный клуб завершил выступление в Кубке России

Медийный клуб Broke Boys проиграл «Химику» в Кубке России

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ФК BROKE BOYS

Дзержинский «Химик» одержал победу над московским медийным клубом Broke Boys в рамках 1/128 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Химик» в Дзержинске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Алексей Сергиенко на 9-й минуте игры, ему ассистировал Дмитрий Меренчуков. На 83-й минуте в ворота «Химика» был назначен пенальти после того, как мяч попал в руку Сергиенко, однако Илья Давыдов не сумел реализовать этот удар. Голкипер Никита Шулкин справился с ударом, а после еще совершил сэйв, когда футболисты медийного клуба пытались сыграть на добивании.

Главным арбитром этой встречи был Евгений Рубцов из Нижнего Новгорода. Он показал семь желтых карточек.

20 августа «Амкал» смог пройти дальше в Кубке России, обыграв московский «Велес». 21 августа медиаклуб «2Drots» в матче второго круга Пути регионов Кубка России проиграл костромскому «Спартаку» со счетом 0:1. В составе победителей отличился 21-летний Кирилл Чурсин с пенальти на 77-й минуте.

Ранее было названо единственное преимущество «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

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