Чалов остался в запасе на матч ПАОКа в Лиге Европы

В Греции состоится первый матч финального этапа квалификации Лиги Европы, в котором ПАОК примет на своем поле ирландский «Шемрок Роверс».

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов остался в запасе на этот поединок. С первых минут выйдет другой российский игрок команды — Магомед Оздоев. Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее Чалов был признан лучшим игроком ПАОКа в первом туре чемпионата Греции.