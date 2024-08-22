РФ отказалась от матча с Колумбией на фоне скандала с «выдуманной» сборной

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) на официальном сайте объявила об изменениях в расписании на фоне скандала с «выдуманной» сборной Колумбии — сборная России не сыграет с колумбийской командой, как это было запланировано ранее.

«В целях поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников Российской федерацией баскетбола были внесены изменения в расписание Кубка Дружбы», — указано в заявлении организации.

Ранее колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир «Кубок Дружбы» в Россию. В РФБ заявили, что матчи были организованы в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы.

21 августа в стартовом матче «Кубка Дружбы» по баскетболу, который проходит в Перми в универсальном дворце спорта «Молот», россияне обыграли сборную Колумбии со счетом 155:53. В турнире «Кубок Дружбы» принимают участие четыре команды: «ПАРМА» и три сборных — России, Венесуэлы и Колумбии. Он продлится до 25 августа.

Ранее на Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе.