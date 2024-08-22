Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский клуб выставил на трансфер почти всех своих игроков

Французский «Лион» выставил почти всех игроков на трансфер из-за fair play

close
100%
РИА Новости

Французский футбольный клуб «Лион» выставил почти всех игроков на трансфер из-за проблем с финансовым fair play, сообщает портал foot01.com со ссылкой на L'Equipe.

По информации СМИ, руководство французской команды разослало всем игрокам и их агентам сообщения, в которых указано, что футболист может быть продан, если поступит соответствующее хорошее предложение. Такие же заявления получили европейские клубы.

Распродажа игроков связана с финансовыми проблемами, в которые попал клуб. Ранее организация, ответственная за финансовый мониторинг французских клубов, постановила, что «Лион» должен заработать на трансферах €100 млн от продажи игроков до конца летнего трансферного окна. Последний день, когда могут быть совершены сделки — 31 августа, то есть, у клуб осталось менее двух недель на то, чтобы выполнить постановление.

Общая сумма всех футболистов французской команды, которые входят в основной состав, составляет €261,5 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Франции клуб занял шестое место в турнирной таблице.

Ранее английский клуб лишил сотрудников еды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами