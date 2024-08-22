Французский клуб выставил на трансфер почти всех своих игроков

Французский футбольный клуб «Лион» выставил почти всех игроков на трансфер из-за проблем с финансовым fair play, сообщает портал foot01.com со ссылкой на L'Equipe.

По информации СМИ, руководство французской команды разослало всем игрокам и их агентам сообщения, в которых указано, что футболист может быть продан, если поступит соответствующее хорошее предложение. Такие же заявления получили европейские клубы.

Распродажа игроков связана с финансовыми проблемами, в которые попал клуб. Ранее организация, ответственная за финансовый мониторинг французских клубов, постановила, что «Лион» должен заработать на трансферах €100 млн от продажи игроков до конца летнего трансферного окна. Последний день, когда могут быть совершены сделки — 31 августа, то есть, у клуб осталось менее двух недель на то, чтобы выполнить постановление.

Общая сумма всех футболистов французской команды, которые входят в основной состав, составляет €261,5 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Франции клуб занял шестое место в турнирной таблице.

Ранее английский клуб лишил сотрудников еды.