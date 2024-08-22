Бывший футболист рассказал, как отразится отсутствие лидеров на «Зените»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал, как повлияет на петербургский «Зенит» отсутствие полузащитника Вендела и нападающего Максима Глушенкова. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Должны отразиться, это два системообразующих игрока команды. Но у «Зенита» серьёзный подбор футболистов, чтобы минимизировать их отсутствие», — заявил Гершкович.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, за счет чего «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту».