Тренер клуба КХЛ заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков считает, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, да, здоровье и силы у него есть. Он перегонит Гретцки, не сомневаюсь. Всегда тяжело в плане психологии, когда все ждут, давят. Справиться тяжело, но Саня справился и у него все наладилось», — заявил Бирюков.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее в «Вашингтоне» дали совет Овечкину по поводу рекорда Гретцки.