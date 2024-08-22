Тренер «Кубани» объяснил решение выставить юношеский состав на матч Кубка России

Тренер краснодарской «Кубани» Евгений Варламов рассказал, почему клуб решил выставить юношеский состав на матч второго раунда Пути регионов Кубка России против «Кубань-Холдинг». Слова специалиста приводит «Чемпионат».

«Ужасная логистика. Было очень сложно добраться до Краснодара между двумя выездными матчами. Кубок России — турнир серьезный, нельзя было его пропустить. Решили, чтобы сыграла молодежь. Надеемся, что это пойдет на пользу ребятам. Сыграть в таком турнире в таком возрасте — здорово», — заявил Варламов.

14-летний вратарь «Кубани» Роман Сафонов дебютировал в Кубке России и стал самым юным игроком в истории турнира.

«Сначала у всех был шок, а после все сказали, что я этого заслужил. Докажи, что ты заслужил», — заявил после матча футболист.

«Кубань-Холдинг» выиграл матч со счетом 5:0.

Ранее медиаклуб вышел в третий раунд Кубка России.