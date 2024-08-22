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Тренер «Кубани» объяснил решение выставить юношеский состав на матч Кубка России

Тренер «Кубани» Варламов: ужасная логистика, дали шанс проявить себя молодежи

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ФК «Кубань»

Тренер краснодарской «Кубани» Евгений Варламов рассказал, почему клуб решил выставить юношеский состав на матч второго раунда Пути регионов Кубка России против «Кубань-Холдинг». Слова специалиста приводит «Чемпионат».

«Ужасная логистика. Было очень сложно добраться до Краснодара между двумя выездными матчами. Кубок России — турнир серьезный, нельзя было его пропустить. Решили, чтобы сыграла молодежь. Надеемся, что это пойдет на пользу ребятам. Сыграть в таком турнире в таком возрасте — здорово», — заявил Варламов.

14-летний вратарь «Кубани» Роман Сафонов дебютировал в Кубке России и стал самым юным игроком в истории турнира.

«Сначала у всех был шок, а после все сказали, что я этого заслужил. Докажи, что ты заслужил», — заявил после матча футболист.

«Кубань-Холдинг» выиграл матч со счетом 5:0.

Ранее медиаклуб вышел в третий раунд Кубка России.

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