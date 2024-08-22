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Стали известны лучшие центральные нападающие в истории футбола

Give me Sport назвало Пеле лучшим центральным нападающим в истории футбола

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Matias Delacroix/AP

Издание Give me Sport опубликовало рейтинг лучших центральных нападающих в истории футбола.

Первую строчку в нем занял бразилец Пеле. Вторым стал венгр Ференц Пушкаш, третьим — немец Герд Мюллер. Также в пятерку попали бразилец Ромарио и португалец Эусебио.

Известно, что в рейтинге учитывались индивидуальные показатели: голы, трофеи, «Золотые мячи».

Имя трехкратного чемпиона мира в составе национальной команды Бразилии Пеле внесли в бразильский словарь португальского языка как синоним слова лучший.

«Он баскетбольный Пеле. Она Пеле в мире тенниса. Она — Пеле бразильской драматургии», — приводятся в словаре варианты использования имени Пеле.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в результате длительной болезни. Во время чемпионата мира — 2022 в Катаре он находился в больнице и, по словам дочери, пожелал, чтобы национальная команда Аргентины выиграла турнир после того, как Бразилия вылетела, проиграв в 1/4 финала хорватам. Пеле похоронили на крупнейшем вертикальном кладбище в мире высотой в 30 этажей.

Пеле играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.

В июле 2024 года легендарный советский вратарь Лев Яшин оказался на втором месте среди лучших футболистов Восточной Европы по мнению британского спортивного портала FourFourTwo.

Ранее Криштиану Роналду установил новый рекорд.

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