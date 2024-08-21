Футболист «2Drots» объяснил вылет команда из Кубка России

Футболист медиаклуба «2Drots» Антон Терехов считает, что команде не повезло в матче Кубка России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не знаю, у нас были моменты. Мы играли лучше, «Спартак» бегал без мяча. Привезли сами себе глупый пенальти. С 0:1 тяжело отыграться в таком матче. Не фартануло», — заявил Терехов.

Медиаклуб «2Drots» в матче второго круга Пути регионов Кубка России проиграл костромскому «Спартаку» со счетом 0:1.

В составе победителей отличился 21-летний Кирилл Чурсин с пенальти на 77-й минуте. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче третьего раунда «Спартак» (Кострома) сыграет с победителем встречи «Текстильщик» (Иваново) — «Динамо Вологда».

Последний медиаклуб сыграет свой матч 22 августа — «Broke Boys» сразится с дзержинским «Химиком».

Ранее медиаклуб вышел в третий раунд Кубка России.