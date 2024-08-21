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В сборной России не знают, вернется ли лыжница Степанова после декрета

Тренер Сорин призвал лыжницу Степанову насладиться декретным отпуском

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Aaron Favila/AP

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не думает о том, когда Вероника Степанова вернется в строй после беременности. В интервью ODDS.ru он подчеркнул, что спортсменка должна насладиться декретным отпуском.

«Не думаю сейчас о ее возвращении, пусть человек сначала насладится декретным отпуском. Смысла размышлять на этот счет нет, очень много нюансов. Сначала нужно родить, а потом уже ставить цель о возвращении», — сказал Сорин.

По словам специалиста, в сборной так или иначе появляются новые имена вне зависимости от того, кто из спортсменок уходит из декрета, а кто после рождения ребенка возвращается к тренировкам. Сорин привел в пример Анну Пеклецову и Екатерину Никитину, заявивших о себе в прошлом сезоне. Тренер подчеркну, что не переживает о конкуренции в женской сборной, поскольку спортсменок достаточно, чтобы конкурировать между собой на внутрироссийских соревнованиях.

Сама Степанова сообщила в соцсетях, что намерена вернуться на лыжню в сезоне-2025/26. Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

Ранее комментатор Губерниев назвал беременность Степановой мудрым решением.

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