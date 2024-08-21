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Защитник «Ахмата» заявил о единстве в коллективе

Игрок «Ахмата» Жиров: наш коллектив — как единый кулак

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Центральный защитник грозненского «Ахмата» Александр Жиров заявил о единстве игроков в команде. О своей адаптации и об атмосфере в коллективе он рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«В «Ахмате» меня приняли хорошо. Коммуникацию с партнерами наладил еще на сборах. В целом наш коллектив — как единый кулак. Все друг друга подбадриваем и поддерживаем, поэтому на новом месте у меня все в порядке», — сказал Жиров.

Жиров стал игроком «Ахмата» летом 2024 года, перейдя в стан грозненцев в статусе свободного агента. На данный момент на его счету четыре матча за «Ахмат» во всех турнирах, результативными действиями в этих встречах он не отметился. Предыдущей командой защитника была калининградская «Балтика». Кроме того, он выступал за «Енисей», «Краснодар» и ряд других российских команд, также Жиров успел поиграть в Германии за «Зандхаузен».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» расположился на 15-м месте в турнирной таблице, набрав три очка в пяти турах. Следующим соперником грозненцев станут подмосковные «Химки». Матч между этими командами состоится в субботу, 24 августа, в Грозном и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее нападающий Агаларов перешел из «Ахмата» в махачкалинское «Динамо».

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