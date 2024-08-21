Российская футболистка рассказала, почему не переехала играть за английский клуб

Российская футболистка «Локомотива», ранее игравшая за «Чертаново», «Челси» и «Париж», Алсу Абдуллина рассказала о причинах, по которым не переехала играть в Англию. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Тренер сказала, что не рассчитывает на меня и я могу поехать за игровой практикой. Появился интерес «Лестера». Были звонки, они сделали крутую презентацию о том, почему я им нужна и как смогу помочь команде. Мне уже должны были вызвать транспорт, и в этот момент агент написал, что «Лестер» отказался от меня, директор не хочет видеть русскую футболистку», — заявила Абдуллина.

Контракт Абдуллиной с «Челси» был заключен до лета 2024 года. 23-летняя россиянка перешла в лондонский клуб в 2021 году и в его составе выиграла чемпионат и Кубок Англии.

В сборной России Абдуллина дебютировала в 16 лет. Первую встречу в составе национальной команды она провела 23 ноября 2017 года в товарищеском матче против Бельгии. Автором первого гола за сборную стала 27 ноября 2020 года в матче против Косово.

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