Махачкалинское «Динамо» подписало лучшего бомбардира РПЛ

Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов стал игроком махачкалинского «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

24-летний форвард подписал с клубом долгосрочный контракт. Срок действия соглашения не уточняется. Агаларов будет выступать за махачкалинский клуб под 25-м номером.

Агаларов выступал за «Уфу» с 2020 по 2022 год, а с 2022 по 2024 — за «Ахмат». За предыдущие два года он забил шесть мячей в 41-м матче Российской премьер-лиги (РПЛ) при одной голевой передаче. Перед переездом в Грозный он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги в сезоне-2020/21, отличившись 20 раз в 30 встречах в составе «Уфы».

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В сезоне-2024/2025 коллектив идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очка. В минувшем туре «Динамо» (Махачкала) одержало первую победу в РПЛ в истории, обыграв «Ахмат» — 1:0.

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