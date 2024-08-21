Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Махачкалинское «Динамо» подписало лучшего бомбардира РПЛ

Нападающий «Ахмата» Агаларов стал игроком махачкалинского «Динамо»

close
100%
dinamo-mx.ru

Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов стал игроком махачкалинского «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

24-летний форвард подписал с клубом долгосрочный контракт. Срок действия соглашения не уточняется. Агаларов будет выступать за махачкалинский клуб под 25-м номером.

Агаларов выступал за «Уфу» с 2020 по 2022 год, а с 2022 по 2024 — за «Ахмат». За предыдущие два года он забил шесть мячей в 41-м матче Российской премьер-лиги (РПЛ) при одной голевой передаче. Перед переездом в Грозный он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги в сезоне-2020/21, отличившись 20 раз в 30 встречах в составе «Уфы».

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В сезоне-2024/2025 коллектив идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очка. В минувшем туре «Динамо» (Махачкала) одержало первую победу в РПЛ в истории, обыграв «Ахмат» — 1:0.

Ранее клуб из Махачкалы обошел европейские клубы в борьбе за 21-летнего таланта.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами