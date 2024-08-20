В «Локомотиве» рассказали о размере отступных у футболиста Батракова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, за какую сумму доступен выкуп полузащитника Алексея Батракова. Слова руководителя приводит «Спорт-Экспресс».

»₽640 миллионов, наверное, не три копейки. Мы тоже учимся, мы проводим работу», — заявил Нагорных.

19-летний полузащитник Батраков в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) этого сезона неизменно выходил в стартовом составе и проводил на поле 90 минут, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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В пяти прошедших турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» одержал четыре победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0), махачкалинским «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0), а также один раз проиграл московскому «Динамо» (1:3).

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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