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Медиаклуб вышел в третий раунд Кубка России

«Амкал» обыграл «Велес» в матче Кубка России со счетом 2:0

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Телеграм-канал «AMKAL ULTRAS»

Медиаклуб «Амкал» в матче второго круга Пути регионов Кубка России обыграл московскую «Коломну» со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Василий Маврин на 31-й минуте и Степан Костюков на 56-й. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче третьего раунда «Амкал» сыграет с победителем встречи «Космос» (Долгопрудный) — «Сахалин».

Другие медиаклубы сыграют свои матчи Второго раунда на днях — 21 августа «2Drots» сыграет против «Спартака» из Костромы, а 22 августа «Broke Boys» сразится с дзержинским «Химиком».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия является единственной страной, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее футбольный клуб ZOV вылетел из Кубка России.

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