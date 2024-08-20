Футболист Миранчук рассказал, почему принял решение перейти в «Атланту»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук объяснил, почему принял решение перейти в американский чемпионат. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«МЛС растет, здесь играет много классных качественных игроков. Я отыграл четыре года в Европе, достиг всего, что хотел. Этот переход случился в нужное время и в нужном месте», — заявил Миранчук.

Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году.

Ранее Миранчук успешно прошел медосмотр в «Атланте».