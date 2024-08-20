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Президент махачкалинского «Динамо» рассказал, при каком условии Джикия придет в клуб

Гаджиев: если Джикия не перейдет в топ-клуб, то окажется у нас

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что российский защитник Георгий Джикия окажется в команде, если не подпишет контракт с топ-клубом. Слова руководителя приводит «Матч ТВ».

«Если Георгий захочет, то окажется у нас. Я сказал, что жду его в клубе, на что он мне ответил: «Если я не пойду в серьезный клуб, то пойду только к вам». Георгий в этом плане глубокий мужик. Он помнит все хорошее, что для него делается, — рассказал Гаджиев.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

Ранее сообщалось о том, что он может уехать в зарубежный чемпионат, также интерес к игроку проявляли самарские «Крылья Советов».

Ранее Дмитрий Булыкин назвал причину, почему Джикия до сих пор без команды.

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