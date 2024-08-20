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Клуб из Махачкалы обошел европейские клубы в борьбе за 21-летнего таланта

Шамиль Газизов: «Динамо» выиграло борьбу за Мохаммаджавада у европейских клубов

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ФК «Динамо Махачкала»

Генеральный директор клуба-дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) — махачкалинского «Динамо» — Шамиль Газизов заявил, что команда выиграла борьбу у европейских клубов за иранского нападающего Рамезана Хоссейннеджадмахаленколая Мохаммаджавада. Слова Газизова приводит портал ODDS.ru.

«Он является в Иране довольно известным и перспективным игроком, ему всего 21 год. Его знают и скауты больших команд в Европе. Мы надеемся, что у него очень большие перспективы, мы выиграли борьбу за него у больших клубов. Cпасибо, что он выбрал нас», — сказал Газизов.

Мохаммаджавад забил мяч на 87-й минуте в своем дебютном матче за «Динамо» и принес команде первую победу в истории в рамках Российской премьер-лиги: «Динамо» обыграло «Ахмат» со счетом 1:0.

В августе 2024 года Мохаммаджавад перешел в «Динамо» из иранского «Сепахана».

По итогам пяти туров махачкалинский клуб набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Рубину» предрекли провал в борьбе с московскими клубами и «Зенитом».

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