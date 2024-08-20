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Президент Польши заявил о желании возглавить МОК

Президент Польши Дуда планирует побороться за пост главы МОК

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Kuba Stezycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда намерен включиться в борьбу за пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает Wprost.

«Я слышал, что Дуда хотел бы стать президентом МОК. Понимаю, что он ищет занятие после окончания полномочий, но там руководят, в основном, спортсмены. Советовал бы рассмотреть какой‑то более реальный вариант», — отреагировал на новость о желании Дуды возглавить МОК бывший президент государства Александр Квасьневский.

11 августа президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу также заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы МОК.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Дуда не сможет принять участие в выборах президента Польши в 2025 году, так как конституция запрещает главе государства занимать должность более двух сроков.

Ранее в Госдуме допустили вариант выдвижения пророссийского кандидата на выборы МОК.

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