Павлюченко не проявил характера на шоу «Титаны», заявил победитель проекта

Каскадер Магомедрасул Рабаданов победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» каскадер оценил выступление известных футболистов Романа Павлюченко и Дмитрия Сычева, которые покинули проект на ранних стадиях.

«Мне кажется, что им чуть-чуть не хватило времени и испытаний, чтобы проявить свою сильную сторону, их суперспособность футболистов. Им нужно было с самого начала проявить характер», — сказал Рабаданов.

Павлюченко и Сычев являются бронзовыми призерами чемпионата Европы по футболу — 2008 в составе сборной России.

Павлюченко покинул «Титаны» уже в первом выпуске, когда искусственный интеллект дал участникам задание как можно дольше провисеть на руках на турнике. Футболист продержался три минуты 36 секунд и показал один из худших результатов в этом испытании.

Сычев покинул шоу в третьем выпуске. Футболисту и его сопернику — бронзовому призеру Олимпийских игр — 2012 по плаванию Сергею Фесикову — дали задание как можно быстрее схватить набивной мяч на арене с песком и постараться не выпустить его до конца испытания. На выполнение задания им давалось полторы минуты. Сычев справился хуже.

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