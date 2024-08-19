Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КХЛ заявили о продолжении работы над разрешением продажи пива на матчах

Вице-президент КХЛ Доброхвалов: пытаемся продвинуть продажу пива на матчах

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) продолжает работу над тем, чтобы на матчах под эгидой организации зрители могли купить пиво. Об этом в комментарии порталу Legalbet сообщил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Он напомнил, что в КХЛ неоднократно заявляли о поддержке данной инициативы. По словам функционера, продажа пива на трибунах необходима как лиге, так и клубам.

«Вы знаете, что мы уже давно боремся за коммерческую эффективность клубов. Это помогает клубам, в том числе зарабатывать больше прибыли. Порадовать в этом аспекте, с точки зрения законодательства, нечем. Но надеемся, что теперь и пивовары тоже к нам присоединятся, будем вместе пытаться эту историю продвинуть», — сказал Доброхвалов.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени — 3 сентября.

Ранее хоккеист «Металлурга» Силантьев оценил шансы команды на второе чемпионство подряд.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами