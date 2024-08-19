В КХЛ заявили о продолжении работы над разрешением продажи пива на матчах

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) продолжает работу над тем, чтобы на матчах под эгидой организации зрители могли купить пиво. Об этом в комментарии порталу Legalbet сообщил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Он напомнил, что в КХЛ неоднократно заявляли о поддержке данной инициативы. По словам функционера, продажа пива на трибунах необходима как лиге, так и клубам.

«Вы знаете, что мы уже давно боремся за коммерческую эффективность клубов. Это помогает клубам, в том числе зарабатывать больше прибыли. Порадовать в этом аспекте, с точки зрения законодательства, нечем. Но надеемся, что теперь и пивовары тоже к нам присоединятся, будем вместе пытаться эту историю продвинуть», — сказал Доброхвалов.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени — 3 сентября.

Ранее хоккеист «Металлурга» Силантьев оценил шансы команды на второе чемпионство подряд.