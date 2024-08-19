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Бывший футболист оценил расширенный список сборной России

Кечинов: позитивный момент в том, что Карпин вызывает молодежь

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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший игрок сборной России Валерий Кечинов оценил расширенный список сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Воробьева, Батракова, Ваханию и еще некоторых раньше не вызывали. Первые двое очень ярко играют за «Локомотив». Позитивный момент в том, что Карпин вызывает молодежь: сейчас как раз время для экспериментов — понять, на кого можно рассчитывать в ближайшем будущем», — сказал Кечинов.

19 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Игры пройдут во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом пятого сентября, а седьмого — с Таиландом. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Ранее в «Факеле» рассказали о плане выбраться с последнего места в РПЛ.

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