Бывший футболист оценил расширенный список сборной России

Бывший игрок сборной России Валерий Кечинов оценил расширенный список сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Воробьева, Батракова, Ваханию и еще некоторых раньше не вызывали. Первые двое очень ярко играют за «Локомотив». Позитивный момент в том, что Карпин вызывает молодежь: сейчас как раз время для экспериментов — понять, на кого можно рассчитывать в ближайшем будущем», — сказал Кечинов.

19 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Игры пройдут во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом пятого сентября, а седьмого — с Таиландом. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

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