Булыкин предсказал Батракову из «Локомотива» скорый вызов в сборную

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий российских и европейских клубов, а также сборной страны Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова попасть в ближайшее время в сборную страны.

«Он себя очень хорошо проявляет. Не знаю, как на эти матчи, но если будет продолжать так и дальше, то, безусловно, получит вызов в сборную. Он очень хорошо о себе заявил. И Раков заявил. Молодые футболисты, которые практически не играли в прошлом сезоне. В этом сезоне – игроки основы, которые делают результат и показывают очень хорошую игру. Это будущее российского футбола. Если они будут так продолжать дальше, то будут кадрами для нашей сборной. Думаю, их игра сейчас многим нравится», — отметил Булыкин.

19-летний полузащитник Батраков в пяти матчах РПЛ этого сезона неизменно выходил в стартовом составе и проводил на поле 90 минут, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Ровесник Батракова форвард Вадим Раков, выходя на замену, в четырех играх РПЛ отметился забитым мячом, а также успел отличиться в Кубке страны.

Ранее нападающий «Спартака» заявил, что счастлив в клубе.