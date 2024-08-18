В «Спартаке» назвали ключевой фактор, который решит исход игры с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» заявил, что во вторник игроки начнут подготовку к игре против «Зенита». Его слова приводит «Газета.Ru».

«Самое важное, что нужно сейчас сделать — отдохнуть. Уже со вторника мы будем готовиться, будем уделять большое внимание деталям, в таких больших и важных матчах мы должны будем обращать внимание на них особенно — кто-то может не добежать, где-то потерять концентрацию, и исход игры будет иным. Я уверен, что получится интересная игра, встречаться между собой будут две большие команды», — заявил Станкович.

Встреча с «Факелом» завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко, который реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. «Факел» идет на 16-й строчке, сумев набрать один балл. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набравший 13 очков.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. «Факел» померится силами с «Оренбургом». Встреча пройдет 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

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