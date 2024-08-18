«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче первого тура АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Челси» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Эрлинг Холанд и Матео Ковачич.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ипсвич Таун». Матч пройдет 24 августа. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени. «Челси» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном». Игра пройдет 25 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Горожане стали чемпионом АПЛ в четвертый раз подряд в сезоне-2023.24. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 балл. На втором месте расположился лондонский «Арсенал», набрав 89 очков, замкнул тройку лучших «Ливерпуль», из которого после завершения сезона ушел главный тренер Юрген Клопп — в их активе 82 очка.

Ранее руководитель одного из неназванных клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) рассказал, что «Манчестер Сити» может лишиться 70-80 очков за нарушение 115 финансовых правил с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

Ранее «Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии.