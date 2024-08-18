Экс-игрок «Штурма» дал совет вратарю команды Худякову

Воспитанник московского «Локомотива» и бывший защитник австрийского «Штурма» Наим Шарифи дал совет российскому голкиперу Даниилу Худякову, который этим летом перешел в клуб из Граца, передает Legalbet.

«Я бы дал совет Худякову — не торопиться. Спокойно интегрироваться в общество. Австрийцы не политизированы внешними политическими событиями. Никакой русофобии не будет», — сказал Шарифи.

Контракт Худякова со «Штурмом» рассчитан до лета 2028 года.

Информация о том, что Худяков пополнит состав австрийской команды появилась 22 июня. «Чемпионат» написал, что решается вопрос выезда игрока в Австрию, а рабочее соглашение между российским футболистом и клубом согласован на четыре года.

Худяков с 2021 года провел 26 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге, но в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле за «железнодорожников», проигрывав конкуренцию Илье Лантратову. Столичный клуб занял итоговое четвертое место в чемпионате страны.

Ранее Юрий Семин рассказал о своем отношении к переходу Худякова в австрийский «Штурм».