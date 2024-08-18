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Ласицкене выступила против кандидата на пост главы МОК

Прыгунья Ласицкене выступила против кандидатуры Коу на пост главы МОК

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила против назначения главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит ТАСС.

«Ты должен заботиться о легкоатлетах во всем мире, а не игнорировать и выставлять виновными во всем спортсменов только из определенных стран», — заявила она.

11 августа Коу заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международного олимпийского комитета.

«Я всегда говорил, что серьезно подумаю об этом, если появится возможность. Возможность появилась», — заявил Коу.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

Ранее министр спорта заявил, что Россия не собирается уходить из МОК.

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