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Российская фигуристка показала вблизи грудь в бикини

Фигуристка Самодурова поделилась фотографией в бикини

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sofia_samodurova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Софья Самодурова на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новой фотографией с отдыха.

На кадре спортсменка позирует в купальнике.

Самодурова — чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, также на ее счету серебряная и бронзовая медали этапов международного Гран-при. В 2019 году спортсменка завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира. При этом на чемпионате России она ни разу не попадала на пьедестал почета.

29 апреля 2022 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры и вошла в тренерский штаб Алексея Мишина. Теперь она работает с младшей группой своего бывшего наставника.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон.

Ранее американская ринг-герл выложила фото в нижнем белье.

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