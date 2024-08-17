Спортивный директор «Оренбурга» раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев остался недоволен судейством в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Победил не «Ростов». Безбородов и его компания хотели победы «Ростова» больше, чем сам «Ростов», — заявил Андреев.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2. В первом тайме гости забили дважды — на 17-й минуте забил аргентинский нападающий Брайан Мансилья и костариканский форвард Джимми Марин на 35-й. Все изменила замена: во втором тайме на поле появился нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Уже через несколько минут ему удалось сравнять счет — он забил два гола на 51-й и 52-й минутах матча. Победный мяч в концовке забил бразилец Роналдо на 90+4 минуте.

Благодаря этой победе, «Ростов» взобрался на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за пять туров. «Оренбург» с пятью баллами располагается на девятой строчке.

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