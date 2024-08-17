Футболист «Брайтона» установил уникальное достижение в АПЛ

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер установил уникальное достижение в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В матче первого тура против «Эвертона» он появился на поле и это стало для него 23-м сезоном, который он проводит в лиге.

Прежний рекордсмен по этому показателю — экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отыграл 22 сезона в АПЛ.

38-летний Милнер проводит свой 25-й сезон в английском футболе. Его карьера началась в сезоне-2002/03 в составе «Лидса», где он отыграл два сезона. В 2004-2008 годах он играл за «Ньюкасл», в 2008-2010 — за «Астон Виллу». С сезона-2010/11 по сезон-2014/15 он выступал в составе «Манчестер Сити».

Милнер перешел в «Брайтон» из «Ливерпуля», с которым у 37-летнего футболиста закончился контракт. За «Ливерпуль» англичанин выступал с 2015 года. В минувшем сезоне Милнер принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Милнера оценивается в €2 млн.

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