Футбольный клуб «Торпедо» отмечает свой 100-летний юбилей

17 августа исполнилось 100 лет московскому футбольному клубу «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт черно-белых.

«Этот исторический момент настал — «Торпедо» исполняется 100 лет! Ровно век назад, 17 августа 1924 года, состоялся первый официальный матч прародителя нашего клуба — коллектива «Пролетарская кузница». С юбилеем, родной клуб!» — сообщается в заявлении пресс-службы коллектива.

В своей истории футбольный клуб «Торпедо» трижды становился чемпионом СССР, шесть раз выигрывал Кубок СССР и один раз стал обладателем Кубка России.

На европейской арене «Торпедо» два раза удалось дойти до четвертьфинала Кубка обладателей кубков и один раз до той же стадии в Кубке УЕФА.

В день своего столетия москвичи сыграют с «Нефтехимиком» в рамках шестого тура Первой лиги в специальных футболках.

Ранее бывший футболист Зураб Циклаури включил «Торпедо» в список фаворитов Первой лиги.