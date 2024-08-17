«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого нанес первое поражение лидеру чемпионата Китая

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, нанес первое поражение лидеру чемпионата «Шанхай Порт».

Встреча 23-го тура завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Слуцкого.

Счет в матче открыл защитник «Шанхай Порта» Ванг Шенчао на 13-й минуте. На 23-й минуте еще один защитник команды Вей Чжэнь получил красную карточку. Во втором тайме «Шанхай Шеньхуа» удалось забить трижды — полузащитник Юнь Ханчао отличился на 79-й минуте, а бразилец Андре Луис — на 82-й и 90+6-й. В первом тайме он не забил с пенальти.

«Шанхай Шэньхуа» по прежнему идет на втором месте в чемпионате Китая, но отставание от «Шанхай Порт» сократилось до двух очков.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Артем Дзюба заявил, что Слуцкий скучает по России.