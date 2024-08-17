Бывший президент «Спартака» обвинил клуб в нерациональном использовании средств. В частности, он высказался насчет последнего трансфера красно-белых суринамском футболисте Миенти Абене. Слова экс-президента приводит «Матч ТВ».

Кто‑то из бывших менеджеров «Ференцвароша» видит в «Спартаке» источник своих доходов, так как московский клуб не следит за деньгами, предположил в беседе с «Матч ТВ» бывший владелец «красно‑белых» Андрей Червиченко, комментируя трансфер защитника Миенти Абены.

«Кто-то взял обязательство провести ротацию в «Ференцвароше» и наполнить его деньгами. Попутно, кто-то на этом наживется. Станкович знает Абену? Всякие мутные схемки всегда удобно мутить с тем, кого знаешь. Решили не откладывать, а сразу как можно больше наколбасить денег на трансферах», — заявил Червиченко.

В своей карьере Абена выступал за нидерландские »Утрехт» и «Де Граафсхап», «Спартак Трнава», «Слован» из Словакии и венгерский «Ференцварош». В Венгрии он играл сначала под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а затем и нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре красно-белые сыграют против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее Зарема назвала новичка «Спартака» Абену гастарбайтером.