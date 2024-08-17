Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нападающий «Краснодара» рассказал, что чувствует себя в безопасности в России

Нигерийский форвард «Краснодара» Олусегун: в России чувствую себя в безопасности

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, что в России чувствует себя в безопасности. Слова игрока приводит «Матч ТВ».

«В России я чувствую себя в безопасности. Если бы этого не было, я бы вернулся к себе домой», — заявил Олусегун.

Нигериец сыграл за «Краснодар» в 51 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

В октябре 2022 года Олусегун отличился на девятой секунде матча с «Ростовом» и стал автором самого быстрого гола в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Форвард «быков» побил рекорд нападающего «Спартака» Эммануэля Эменике — 21 июля 2012 года нигериец отправил мяч в ворота владикавказской «Алании» на 10-й секунде.

Олусегун сыграл за «Краснодар» в 51 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее экс-игрок «Спартака» пожаловался на то, что русские испортили его любимое место отдыха.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами