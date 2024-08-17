Нападающий «Краснодара» рассказал, что чувствует себя в безопасности в России

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, что в России чувствует себя в безопасности. Слова игрока приводит «Матч ТВ».

«В России я чувствую себя в безопасности. Если бы этого не было, я бы вернулся к себе домой», — заявил Олусегун.

Нигериец сыграл за «Краснодар» в 51 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

В октябре 2022 года Олусегун отличился на девятой секунде матча с «Ростовом» и стал автором самого быстрого гола в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Форвард «быков» побил рекорд нападающего «Спартака» Эммануэля Эменике — 21 июля 2012 года нигериец отправил мяч в ворота владикавказской «Алании» на 10-й секунде.

Олусегун сыграл за «Краснодар» в 51 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее экс-игрок «Спартака» пожаловался на то, что русские испортили его любимое место отдыха.