Отца Ямаля, пережившего ножевое ранение, выписали из больницы

Отца вингера «Барселоны» Ламина Ямаля Мунира Насрауи выписали из больницы, передает Marca.

Сообщалось, что мужчина поругался с соседями на автомобильной парковке в городе Матаро. Словесный конфликт перерос в физический, и отец спортсмена получил несколько ударов ножом. Его госпитализировали. Позже выяснилось, что его жизни ничего не угрожает.

«Я полагаю, что правосудие сделает свою работу. Это самое главное», — заявил Насрауи после нападения.

Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Ямаль в той встрече отдал результативную передачу на первый гол, а по итогам всего турнира был признан лучшим молодым игроком. Его партнер по команде Родри стал самым ценным игроком Евро.

Ранее были задержаны подозреваемые в нападении на отца Ямаля.