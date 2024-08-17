Юрген Клопп возвратится к тренерской работе

Экс-наставник «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» вернется к тренерской работе на один день, когда возглавит одну из команд в прощальном матче бывших игроков «Боруссии» Лукаша Пищека и Якуба Блащиковски. Об этом сообщила пресс-служба немецкой команды в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Клопп работал в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Немецкий специалист работал в «Боруссии» с 2008 по 2015 год. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Германии.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — объяснил Клопп свое решение.

19 мая «Манчестер Сити» в четвертый раз подряд завоевал золотые медали Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль», который в этом сезоне также боролся за победу, замкнул тройку лучших команд по итогам сезона, пропустив вперед лондонский «Арсенал».

Ранее Хосеп Гвардиола расплакался из-за Клоппа.