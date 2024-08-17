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Татьяна Тарасова заявила, что Россия более спортивная страна, чем США

Татьяна Тарасова: мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила отношение к спорту в США и России, отметив, что Россия является более спортивной страной, передает Sport24.

«Мне кажется, Россия более спортивная страна. Может, американцам кажется, что их страна. А я думаю, мы спортивнее. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом», — сказала Тарасова.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпийских игр — 2024.

Судьба первенства в общем зачете решалась в женском баскетбольном финале, в котором американки играли с хозяйками Игр, командой Франции.

Встреча завершилась со счетом 67:66 в пользу сборной США.

Ранее Доминик Гашек заявил о желании помочь российским спортсменам.

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