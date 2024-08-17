Бывший теннисист оценил шансы Андреевой стать первой ракеткой мира

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов ответил на вопрос о том, способна ли российская теннисистка Мирра Андреева стать первой ракеткой мира. Слова экс-спортсмена приводит RT.

«Иногда достаточно одного хорошего сезона, чтобы возглавить рейтинг. Мне кажется, что Мирре будет тяжело достичь результатов Иги Швентек из-за физических данных», — заявил Турсунов.

Андреева и Шнайдер завоевали единственную награду для сборной России на Олимпийских играх — 2024 в Париже — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее стало известно, сколько паралимпийцев будут представлять Россию на Играх в Париже.