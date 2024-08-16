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Бывшая фигуристка оценила решение Трусовой не возвращаться в спорт

Бывшая фигуристка Гербольдт: только Трусова знает, насколько готова вернуться

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой не возвращаться в спорт. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Ни я, ни Плющенко, никто другой не имеет права оценивать решение Трусовой не возвращаться в спорт. Я думаю, только она знает, насколько готова к возвращению в спорт», — заявила Гербольдт.

Трусова официально подтвердила, что выступит на контрольных прокатах 16 июля.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка эту новость комментировать не стала.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После выступления у нее произошла истерика.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Трусова скучает без соревнований.

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