Бывший футболист заявил, что фарт защитника Дивеева скоро закончится

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что защитнику армейцев Игорю Дивееву очень везет в начале сезона и его фарт скоро закончится. Слова экс-спортсмена приводит «Советский спорт».

«Дивеев – молодец! Очень хорошо, что у него получается забивать. Но этот фарт скоро закончится. Уверен, в следующих двух-трёх матчах он не отличится», — заявил Пономарев.

Ранее официальный сайт ЦСКА переместил Дивеева в список нападающих.

Подобная рокировка произошла на фоне высокой голевой результативности игрока. Дивеев в новом сезоне в пяти матчах во всех турнирах (Российская премьер лига (РПЛ) и Кубок России) забил пять мячей, что позволило футболисту стать лучшим бомбардиром команды на старте нового сезона. Футболист пропустил часть прошлого сезона из-за травмы.

14 августа ЦСКА в серии послематчевых пенальти обыграл «Пари Нижний Новгород» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. По ходу матча армейский клуб, который этим летом возглавил сербский специалист Марко Николич, уступал со счетом 0:1, однако Дивеев оформил гол, что позволило ЦСКА перевести игру в серию послематчевых пенальти. Дивеев свою попытку на 11-метровых ударах также реализовал.

В турнирной таблице РПЛ армейский клуб идет на четвертой строчке, набрав семь очков. Команда на старте сезона одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее результативность Дивеева связали с рыбными бутербродами.