Провалившая гендерный тест спортсменка снялась в рекламе салона красоты

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф снялась в рекламе салона красоты. Видео опубликовано в социальных сетях спортсменки.

Ранее Хелиф, ставшая победительницей Олимпийских игр 2024 года в Париже, ставшая победительницейhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2024/08/14/23683009.shtmlв Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа о защите чести и достоинства против предпринимателя Илона Маска и писательницы Джоан Роулинг.

Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее тренер Хелиф заявил, что боксерша была опустошена из-за гендерного теста.