«Крылья Советов» ответили на вопрос о подписании Дзюбы

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев рассказал, что клуб не заинтересован в подписании нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Откуда берется информация? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка», — заявил Хасаев.

15 августа Константин Генич сообщил, что Дзюба может пополнить состав самарской команды.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

«Крылья Советов» после четырех туров Российской премьер-лиги идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав три балла. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения.

Ранее российский нападающий выразил надежду, что Дзюба продолжит карьеру.